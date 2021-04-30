Вчера с друзьями, профессорами Университета - представителями некритичной инфраструктуры Киева, которые не имеют права пользоваться общественным транспортом, повторил свой рекорд нынешнего шествия по маршруту:
Киевский Университет имени Тараса Шевченко - Оболонский сквер вблизи РГА.
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.
Теперь наше внимание коснулось застройки и улиц моей родной Оболони, где я живу уже более 25 лет!
Сказать о хаосе застройки последних лет - значит ничего не сказать. Но сейчас не об этом, а об одной из главных улиц Оболонского района, потому что надписи, что это проспект Героев Сталинграда до сих пор во всей красе?!
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Напомню, что в России Сталинград переименован в Волгоград в 1961 году. Но это не главное, самое важное то, что среди убийц киевлян и разрушителей Киева Иосиф Сталин опережает даже Гитлера.
Массовые сталинско-бериевские репрессии в отношении украинской элиты в Киеве привели к заселению «коренных киевлян» из НКВД и других сотен структур в системе Коммунистической партии (большевиков) Украины. Попутно проинформирую, что в Коммунистической партии (большевиков) Украины до голодомора и репрессий 30-х годов украинцы составляли меньшинство!
Теперь о сталинском Крещатике, который власть Киева решила за наши почти 2 миллиона бюджетных гривен... подавать на получение статуса объекта культурного наследия Юнеско?!
Действительно в 19 веке Крещатик был одной из самых интересных в архитектурном плане административно-финансовых улиц Восточной Европы. Чего стоит только первый небоскреб Украины-дом Гинзбурга, первое 11-этажное здание всей Российской империи.
Так вот в сентябре 1941 года группа НКВД по указанию Сталина взорвала и уничтожила 324 крупных жилых и административных зданий на Крещатике и прилегающих улицах!
Первым правду о разрушении подчиненными Сталина с болью написал Александр Довженко:
"Не немцы уничтожили центр нашей изуродованной столицы, а мы сами…
И Лавру взорвали».
Итак, от «сталинской взрывчатки» сгорели 5 лучших отелей Киева ( «Континенталь», «Гранд-отель», «Савой»...), центральный почтамт, консерватория, театр юного зрителя, дом горсовета, 5 лучших кинотеатров, Дом архитектора и ученых...Уничтожено много библиотек с ценными документами и книгами, а в Киевской консерватории сгорел большой орган и около 200 роялей и пианино.
Сейчас же Крещатик - это ряд зданий в архитектурном стиле сталинского ампира, реконструированный ЦУМ и десятки турецких, итальянских, грузинских...кафе! И это Киев подает в Юнеско?!
Видно - все же ментальность «коренных киевлян», которые заселились в квартиры репрессированных украинцев и пропагандировали сталинскую идеологию до сих пор не просто жива, она еще и побеждает в Киеве 21 века, который является столицей Независимой Украины!