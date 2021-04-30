Сейчас очень много контрабанды продается без участия ФОПов, можно зайти в интернет и найти любой товар, который стоит на порядок дешевле, чем в магазине и продается без всякой уплаты налогов - контрабандный товар. Об этом рассказал украинский предприниматель, писатель и общественный деятель Павел Себастьянович в программе Алексея Толкачева «БДСМ» на YouTube.

«Если кто-то организовал бешеный поток контрабанды, которая заходит в страну, она по любому будет реализована. То есть у нас сейчас реформа на то, чтобы ловить ФОПов, которые якобы задействованы в реализации контрабанды, которая уже заехала и организованно стоит в контейнерах. Но людей, которые торгуют без всяких ФОПов и вообще без документов, никто не проверяет», - рассказал предприниматель.

Себастьянович считает, что это никому не интересно, подумаешь кто-то чем-то торгует, а если на ФОП зарегистрировался, то надо его хлопнуть быстро.

«Пока мы таможенников не заставим закрыть потоки контрабанды, ничего не будет. А это находится в руках самого госаппарата. На последнем заседании РНБО показало, что какие-то потоки она решила перекрыть, а какие-то оставить. Смотришь на это все, а во всем виноваты ФОПы и все должны платить налоги. Оно не будет работать, если нет реформы, которая начинается с госаппарата. То есть с самой системы, пока вы не изменили порядок поведения чиновников, трогать бизнес бесполезно», - подчеркнул предприниматель.

Себастьянович резюмировал, что бизнес работает в тех условиях, которые создал госаппарат. Как госаппарат задал условия, так мы все и работаем, мы ничего не можем сделать. Если они задали условия авансового платежа по НДС, то все производители тут же встали в ступор. Предприниматель, чтобы отгрузить свой товар, должен наперед заплатить 20%. Мы нашей налоговой системой сразу свою страну делаем не конкурентной.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Себастьяновича, что каждый живёт в своём мире, у каждого свой бюджетный год, каждый выбивает себе финансирование.