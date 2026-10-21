Графіки відключення світла в Харківській області 22 жовтня: стало відомо де не буде електрики.

Графіки відключення світла в Харківській області 22 жовтня передбачають тимчасове припинення електропостачання в Люботині. За інформацією міської громади, обмеження діятимуть із 08:00 до 17:00.

Під відключення потраплять численні вулиці, провулки та в’їзди міста. Серед них — Індустріальна, Історична, Миру, Слобожанська, Полтавська, Транспортна, Чехова, Садова, Дружби та Заводська.

Також електроенергію планують вимкнути на вулицях Івана Багряного, Івана Піддубного, Академіка Амосова, Академіка Барабашова, Анатолія Абросімова й Андрія Гнідця. До переліку увійшли в’їзди Вільний, Гвардійський, Західний, Охтирський і Транспортний.

Графіки відключення світла в Харківській області 22 жовтня охоплюють і низку інших адрес. Зокрема, обмеження заявлені для в’їздів Березівського, Борівського, Вишневого, Гончара, Дмитрівського, Донецького, Запорізького, Колонського, Котляревського, Лугового, Мереф’янського, Нового, Олексіївського, Полтавського, Сонячного та Ударного.

Мешканцям варто перевірити повний перелік, оскільки в оголошенні зазначені конкретні номери будинків, а не лише назви вулиць. Це допоможе з’ясувати, чи стосується заплановане припинення подачі електрики саме їхньої адреси.

Графіки відключення світла в Харківській області 22 жовтня опублікувала Люботинська міська територіальна громада.

Зазначений час — із 08:00 до 17:00. Передбачені роботи можуть вплинути на повсякденні справи, тому мешканцям варто заздалегідь зарядити телефони та підготувати необхідні пристрої.