Большее или меньшее, как в США, вмешательство государства в частный сектор нужно Украине?

Свое мнение по этому поводу высказал Андрей Мельник, основатель коммерчески успешной школы по развитию активного мышления Cowo.guru в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

Прежде всего Мельник отмечает, что приватизировать все в государстве нельзя. Тем не менее, сам вопрос об увеличении или уменьшении вмешательства государства в предпринимательскую деятельность сложный и однозначный ответ он дать не может.

«Мне кажется, что центральная проблема - это правила игры», - считает эксперт. Так, когда правила игры есть и они понятны, то подобные вопросы не возникают в принципе. Попутно он вспоминает курс известного политического теоретика США Майкла Сэндэла, что называется «Справедливость»: здесь предоставляются интересные примеры того, как общество в условиях полного своего порядке закономерно развивается, идет в будущее и не требует государства.

Частные учреждения, отмечает он, также существуют по определенным правилам. Но следует учитывать внешние условия и события в стране. «Как только происходит коллапс, должен прийти регулятор», - утверждает Мельник. То есть, в условиях кризиса вмешательство государства в частный сектор необходимо, поскольку без этого каждый предприниматель будет только перетягивать одеяло на себя.