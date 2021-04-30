Германия и Франция могут что-то гарантировать Украине, но для этого надо подписать то, что мы действительно сможем выполнить.

Об этом сказал политолог Руслан Бизяев в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.

“Сейчас Германия и Франция - это две разные истории. История Франции - это история о том, что Макрон хочет стать успешным посредником, что у него не получалось, например, в прошлом политическом году. Например, возьмем ситуацию в Ливане, ситуацию с Турцией и так далее. Макрон будет делать все, что зависит от него. Учитывая геополитический вес Франции в Европейском Союзе, для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки и стороны: в частности Украина и Россия - нашли какие-то точки соприкосновения. Германию сейчас интересует только экономика”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что для Германии важно, чтобы не было войны и чтобы не стреляли. Им подходит вариант заморозки конфликта.

“Отсюда обратите внимание на то, что все-таки кластеры, Германия и Франция - все-таки немножко отличаются между собой. Что касается гарантий, то я вам скажу, что любая сделка, она работает, когда она устраивает обе стороны. Как только сделка не устраивает одну из сторон - она найдет массу поводов и сторон для того, чтобы из нее выйти… Сердцевина проблемы заключается в том, что надо подписать то, что мы действительно сможем выполнить”, - добавил Бизяев.

Как сообщала Politeka, Бизяев отметил, что Европе что самое главное в этой ситуации? Чтобы не было войны.

Также Politeka сообщала, что Таран отметил, что впервые о кластерной имплементации Минских соглашений стало известно в конце марта.