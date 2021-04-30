Повышение налогов не приведет к росту поступлений в бюджет, вырастет лишь уровень теневой экономики.

Об этом заявил экономист Александр Охрименко.



«У нас на сегодняшний день примерно только 14% бизнеса полностью платит все налоги. Что касается населения, мне кажется, процентов 20 полностью. Потому что основная масса бизнеса и населения налоги не платит. Поэтому поднять можно – платить не будут», - считает Охрименко.



По его мнению, увеличение налогов в отечественных реалиях приведет лишь к росту теневой экономики.



«Налоговая нагрузка если увеличивается, тогда увеличивается доля тени. И у нас увеличится доля тени. Закончится тем, что поступление в государственный бюджет не увеличится, а увеличится действительно доля тени. Ничего хорошего не даст», - констатировал Охрименко.



Он также считает, что намерения украинской власти ориентироваться на уровень налогов в странах Европы является недопустимым, потому что Украина к такому уровню не готова. Поэтому нужно наводить порядок в реальном секторе экономики – заняться администрированием уже существующих налогов.



«Реальная экономика – это ставки, система налогообложения, система администрирования и борьба с коррупцией», - подчеркнул эксперт.



Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива власти повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. Та подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны стараются максимально поддержать бизнес.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.