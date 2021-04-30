Снижение акциза на часть табачных изделий - это жесткий лоббизм интересов табачных компаний со стороны депутатов, из-за которого госбюджет потеряет миллиарды. Об этом заявил руководитель Украинского центра контроля над табаком Андрей Скипальский, комментируя скандальное снижение акцизов на тютюновмісну продукцию для электронного нагрева (типа IQOS), которое пролоббировали члены Налогового комитета ВР - председатель Даниил Гетманцев и нардеп Давид Арахамия.

"Это первый прецедент за последние десять лет в Украине, когда акциз на табачные изделия уменьшается. И это очень плохо. Почему плохо? Во-первых, это точно позиция табачной индустрии. Исключительно. То есть депутаты на самом высшем уровне, в том числе и Давид Арахамия лоббируют позицию, которая выгодна для табачных компаний. Исключительно для них, чтобы удерживать большую моржу на этих изделиях. То есть это лоббирование интересов бизнеса. Ничего больше", - сказал Скипальский.

По его словам, табачные компании, а также их лоббисты из налогового комитета Рады, пытаются отделить айкоси от табачных продуктов. Пытаются доказать обществу, что эти изделия «более полезны», «менее вредны», что не является правдой.

"Это огромная маржа, нарушение всех норм закона о табачных изделиях. Потому что если они выводят что - то под определение «табачное изделие», то на них не распространяется нормы о рекламе, нормы о курении в заведениях общественного питания и т.д. и т.п. А если не распространяется, то парламент никаким образом не хочет принимать из-за того же лоббизма, чтобы расширить нормы действия закона и на табачные изделия на нагрев", - пояснил Скипальский.

Он также отметил, что предоставление подобных преференций табачным компаниям будет стоить государственному бюджету миллиардов.

"Это имеет признаки жесткого лоббизма, отстаивания корпоративных интересов. И все, кто за этим стоит, это прекрасно понимают. И за этим, скорей всего, стоят еще и огромные деньги. Потому что это просто так не делается. Экономия миллиардов табачных компаний, явно очень хорошо оплачивается табачным лоббистам", - подытожил Скипальский.

Как известно, в Раде готовятся рассматривать во втором чтении законопроект №4278 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)". В этом законопроекте, кроме посылок, есть также норма о снижении ставки акцизов на тютюновмісну продукцию для электронного нагрева (типа IQOS) до 30%, а не 50%, как планировалось ранее.

Из-за этой нормы деобюджет недополучит 3 миллиарда гривен ежегодно. Напомним: государственная программа вакцинации от COVID-19 стоила 2,9 млрд грн.