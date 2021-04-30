Политический эксперт Дмитрий Снегирев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, почему Франции и Германии выгодно поддерживать Украину.

«Франция хочет помочь нам в моменте урегулирования ситуации, то есть окончания военного противостояния в центре Европы, но за счет самой Украины. Сбросим розовые очки», - говорит эксперт.

Снегирев напомнил, что накануне встречи Зеленского с Макроном в Париже представитель МИД Франции заявил, что французская разведка не фиксировала скопления российских войск вблизи границ Украины. Также у французской разведки якобы не было данных о возможном военном вторжении РФ в Украину.

«О чем это говорит? Это, собственно, создается повестка дня. Выбивается основной козырь у Зеленского о возможности предоставления военно-технической помощи странами Евросоюза. Президенту Украины ставят фактически «красные линии». Все рассказы о возможном военном вторжении Российской Федерации и, соответственно, расширении Нормандского формата или привлечении дополнительных игроков в виде Великобритании и Соединенных Штатов мы не рассматриваем априори», - сказал он.

Также эксперт отметил, что после встречи Макрон не вышел на совместную пресс-конференцию с Зеленским. По его словам, «это показательно».

«Давайте посмотрим на заявления Германии – еще одного так называемого ключевого партнера Украины. Госпожа Меркель выразила глубокую озабоченность из-за накопления российских войск вблизи границы с Украиной, но вместе с тем выступила за достройку «Северного потока-2», который и должен был бы сдерживать российское военное присутствие или агрессивные намерения Российской Федерации по отношению к Украине. Это соответствует интересам Украины?», - говорит Снегирев.

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