Украинские власти открыли импорт тока из России и Беларуси чем предоставили Кремлю дополнительную возможность шантажировать Украину.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры, политик Владимир Омелян в эфире телеканала «Прямой».

«Мы имеем ежедневный импорт российской и белорусской электроэнергии в Украине. Вот вроде бы все хорошо, но почему-то мы зависимы от русских. Они сегодня пускают электроэнергию, а завтра выключают рубильник. И дальше чем мы воюем?», - заявил Омелян.

Он отметил, что руководство энергетической отраслью за последний год довело почти все государственные энергетические компании до рекордных убытков и кризис неплатежей.

«Энергоатом» в долгах как в шелках. Это проблема? Огромная проблема. Тепловая генерация. Вдруг так выяснилось, что все доблестно добывали (уголь-прим.), а шахтеры госшахт без зарплаты», - добавил Омелян.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.