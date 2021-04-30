Украинские власти открыли импорт тока из России и Беларуси чем предоставили Кремлю дополнительную возможность шантажировать Украину.
Об этом заявил экс-министр инфраструктуры, политик Владимир Омелян в эфире телеканала «Прямой».
«Мы имеем ежедневный импорт российской и белорусской электроэнергии в Украине. Вот вроде бы все хорошо, но почему-то мы зависимы от русских. Они сегодня пускают электроэнергию, а завтра выключают рубильник. И дальше чем мы воюем?», - заявил Омелян.
Он отметил, что руководство энергетической отраслью за последний год довело почти все государственные энергетические компании до рекордных убытков и кризис неплатежей.
«Энергоатом» в долгах как в шелках. Это проблема? Огромная проблема. Тепловая генерация. Вдруг так выяснилось, что все доблестно добывали (уголь-прим.), а шахтеры госшахт без зарплаты», - добавил Омелян.
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Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.