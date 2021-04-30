Мы должны помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса и расширить программы поддержки и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.

"Во время локдауна мы должны давать налоговые скидки. Это не наша прихоть, это примеры всех развитых стран, которые вы можете увидеть – и в Европе, и в Азии, и на других континентах, в Америке в частности», - сказал Железняк.

По его словам, фракция «Голос» зарегистрировала ряд законопроектов по увеличению поддержки для бизнеса и призывает депутатов как можно быстрее их принять.

«Сейчас мы должны сконцентрироваться, чтобы наш бизнес, особенно малый и средний, пережил этот период», - подчеркнул Железняк.

Депутат также отметил, что в отдельных регионах местные власти готовы освободить предпринимателей от уплаты некоторых налогов, а центральная власть должна предоставить им такую возможность на уровне закона.

«Дать возможность сделать местным органам власти дополнительные меры, которые дают налоговые скидки. Они хотят. Я разговаривал с некоторыми мэрами, они не прочь освободить от некоторых налогов определенный бизнес, опять есть таки – рестораны, кинотеатры, концертные залы. Просто нет такого законодательного обеспечения", - сказал Железняк.

Ранее инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.

В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что инициатива власти повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, ведь другие страны стараются максимально поддержать бизнес.