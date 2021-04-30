Крым – это проблема для Украины, как, впрочем, и для России. Можно ли решить эту проблему чисто политическим путём, или это невозможно сделать без применения военной силы?
Вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает политический консультант, блогер, общественный активист, сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.
«В первую очередь Зеленский должен вернуть украинскому государству субъектность. Главная ошибка Зеленского – то, что он подписался под Нормандскими соглашениями. До этого у него были огромные возможности для дипломатических манёвров, он мог ссылаться на то, что Нормандские соглашения были приняты прежней властью, а он не обязан их выполнять. Но теперь там стоит и подпись Зеленского», - отмечает Снегирёв.
Он напоминает, что там фигурируют три страны-гаранта: Франция, Германия и Российская Федерация. На деле об этом документе можно забыть, но Зеленский взял на себя обязательство его выполнять. И теперь РФ апеллирует к США, Германии и Франции: Украина обязана выполнять не Минские, а Нормандские соглашения.
«Это тактический проигрыш Украины. И что нам дальше делать? Нужно вести свою игру. Нам нужно говорить, что украинская сторона рассматривает историческую перспективу возвращения оккупированных территорий. При этом нужно опираться на мировой опыт – опыт тех же Германии и Франции. Достаточно вспомнить об Эльзасе и Лотарингии», - говорит Дмитрий Снегирёв.
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Ранее, как сообщает Politeka, он отмечал, что давление на Россию из-за Нормандского формата осталось без последствий.
Также Снегирёв отмечал, что экс-президент Леонид Кравчук пытается переложить ответственность за провал минских переговоров на плечи украинцев.