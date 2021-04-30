Украина вот уже который год заявляет о своём стремлении вступить в НАТО. Но каковы сейчас в действительности отношения нашей страны с этой организацией?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политический эксперт, аналитик, эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев.

«Абсолютно никаких отношений с НАТО у нас сейчас нет. Что, ПДЧ есть? НАТО оказывает помочь в рамках своих программ достаточно многим странам, которые не входят в блок. По сравнению с тем же Египтом, я бы не сказал, что помощь со стороны НАТО является чем-то из ряда вон выходящим. НАТО преследует свои интересы. Этой организации нужно удержать свою красную линию, условно говоря, «линию Пилсудского»», - считает политолог.

По его мнению, НАТО нужно показать России, что выход на периметр границ бывшего Советского Союза для этой организации неприемлем. Но Россия говорит: а что вы нам обещали в 1991 году? Что НАТО не будет расширяться на восток? А Восточная Европа, а страны Балтии?

«Нужно понимать, что коллективного Запада больше нет. А НАТО был продуктом именно этого коллективного Запада. В первую очередь НАТО – это США, без этой страны это черепаха без панциря. Соответственно, всё будет зависеть от политики США», - говорит Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Знай.ua, он рассказывал о российской концепции «Большой Евразии» и о месте Донбасса в ней.

Также он объяснил, почему Минские соглашения являются для Украины тупиком.