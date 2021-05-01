Инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Украины требуют от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля остановить фискальное давление на отрасль, осуществляемою в виде введения акцизного сбора на производимую зеленую электроэнергию в стране

Об этом говорится в письме трех крупнейших отраслевых ассоциаций ВИЭ.

Как отмечается в письме, 30 апреля 2021 ведущие ассоциации с ВИЭ обратились к премьер-министру Украины Д. шныряли и председателя Верховной Рады Украины Д. Разумкова относительно возможных изменений в Налоговый кодекс Украины по введению акцизного налога на продажу электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Согласно обращения, в случае принятия таких изменений будут подвергнуты сомнению гарантии Правительства Украины, взятые на себя при подписании меморандума о взаимопонимании 10 июня 2020, которые были законодательно признаны Законом Украины №810-IX от 21 июля 2020 года.

Ассоциации также сообщили, что по состоянию на 1 августа 2020 года, положения Налогового Кодекса определяют реализацию электрической энергии из ВИЭ как операцию, не подлежит обложению акцизным налогом. Согласно введения акцизного налога на продажу "зеленой" электроэнергии не только будет способствовать внесению значительных изменений в действующее законодательство Украины, ухудшит регуляторная среда для производителей из ВИЭ, но и приведет к фактическому снижению "зеленого" тарифа еще на дополнительные 3,2% - 40% для действующих станций.

Введение акцизного налога на электроэнергию из ВИЭ приведет де-факто к ухудшению условий экономической деятельности производителей и грубого нарушения прав инвесторов в соответствующие проекты ... Мы надеемся, что при рассмотрении указанных инициатив Правительство Украины и Верховная Рада Украины будут учитывать все риски от таких решений для имиджа Украины как стабильного партнера и инвестиционно привлекательной страны ", - говорится в письме.

Напомним, по данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии, пока предлагается широкий диапазон ставки - от 3,2% до 40%.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставил дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такю, нарушившей требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все расходы понесенные на арбитражное производство.

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868 200 000, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на конец апреля уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. С 22,4 млрд гривен долга 2020 государство заплатило только 4,5 млрд грн.