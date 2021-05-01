Украина фактически сама финансирует вооруженную агрессию России, начав импорт российско-белорусской электроэнергии

Об этом заявил народный депутат ("Европейская солидарность") Олег Синютка.

«В соглашение стране-агрессору мы закупаем сегодня российское электричество, это касается какого цинизма сегодня доходит власть. Человек платит последние свои деньги и эти деньги отправляются в Россию. А Россия закупает вооружение, отправляет его на Донбасс и убивает наших воинов. То есть это цинизм высшей границы », - заявил нардеп в эфире телеканала «Украина24 ».

Он отметил, что несмотря на решение парламента запретить импорт, правительство не спешит прекращать поставки.

«Власть не просто не спешит выполнять решение парламента, власть целенаправленно уничтожает украинскую энергетику. Потому что «Нафтогаз» - минус 37 млрд в прошлом году, «Укрэнерго» - минус 27 млрд, «Энергоатом» - минус 5 млрд почти убытки. И это говорит, что сегодня в энергетике страны есть огромные проблемы », - добавил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов в 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечений.