Руководство НКРЭКУ, которое является основным лоббистом российской электроэнергии в Украине, должно немедленно выполнить требования закона и остановить преступные закупки тока из России и Беларуси
Об этом заявил бывший председатель СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.
«Единый лоббист российского импорта на сегодня - это так называемый национальный регулятор НКРЭКУ. Руководство этого органа должен немедленно и неукоснительно выполнить закон и прекратить преступный импорт из страны-агрессора», - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.
Он отметил, что импорт тока осуществляется вопреки и нашим национальным, интересам и безопасности.
По его словам, вопрос энергетической безопасности будет одним из ключевых во время визита госсекретаря США Энтони Блинкин в Украине.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Винник показал, что творилось за кулисами «Голосу країни» во время финала: «Мы не могли…»
Звезда «Евровидения» Кончита Вурст впечатлила видом в неприлично короткой майке: «Летний мальчик»
Дорофеева в халате и тапках показала, как Дантес празднует победу в "Лиге смеха": "Зазвездился пацан"
Поиски юного Андрея закончились трагедией, фото: "тело нашли спустя четыре дня"
«Убежден, что наши американские партнеры не в восторге от решений нечистых на руку украинских чиновников закупать электроэнергию из России и с Белорусской АЭС, грозит всей Восточной Европе. Я уже направил американским коллегам материалы о роли украинских чиновников-коррупционеров в лоббировании российской электроэнергии в нарушение международных санкций », - подытожил нардеп.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов в 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечений.