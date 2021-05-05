Западный мир не есть чем-то цельным. У государств, даже которые состоят в НАТО или ЕС, могут быть разногласия – это нормально. После признания Байденом геноцида армян, Украина попала в ситуацию «растяжки».

Эксперт Украинского института будущего Илия Куса в программе «Романенко. Беседы» заявил, что Запад – не единое целое и рассказал, как признание Байденом геноцида армян повлияет на Украину.

«Слава Богу, что мы не комментировали это, потому что это было бы как с комментированием телефонного разговора Путина с Байденом – это выглядело бы нелепо. У нас история с геноцидом армян другая. У нас есть свои политические моменты, которые не позволяют признать геноцид, так же как и какие-то политические моменты у Армении, по которым они не признают Голодомор», - отметил Куса.

По словам эксперта, один из вызовов для Украины это будут «растяжки» из-за внешней политики Байдена, потому что в некоторых вопросах взгляды Украины и США не сходятся. Как отмечает эксперт, случай с Арменией не исключение: Украина не может признать геноцид армян, а Армения не может признать Голодомор. По мнению Кусы, этот вопрос Украина должна решать напрямую с Арменией.

«Мы не артикулируем свою внешнюю политику. У нас давно считают, что Запад это что-то «монолитное», но это уже давно не так. Из-за того, что мы находимся в этой старой парадигме, мы утратили связь с реальностью, в которой есть разные фрагменты, и они между собой не всегда ладят», - подчеркнул гость программы.

Как отмечает Куса, Запад это не одно целое – каждая страна, как отдельный фрагмент, имеет свои взгляды. Например, как отметил Куса, Турция и США имеют противоречия и не дружат, а Франция и Британия – конкуренты. По мнению гостя программы, Украине в таких моментах разногласий вообще не стоит ничего предпринимать.

«Мы на «растяжках», потому что у нас возникает много ситуаций, когда надо выбирать, а это всегда плохо. Ситуации жесткого выбора не очень хорошие для любой страны – это неприятно», - сказал эксперт.

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