Что означает увольнение в руководстве «Нафтогаза» и каких последствий от него следует ждать?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог, журналист, соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего» Юрий Романенко.

«Я думаю, и в «Укроборонпроме», и в «Нафтогазе» проявляется одна и та же тенденция. Оборонка – это очень большие деньги, связанные с экспортом нашего оружия. Это и поставки для нашей армии. Естественно, где есть деньги, там есть и желание контролировать их потоки. Я думаю, это просто идёт переформатирование денежных потоков», - говорит политолог.

Он предполагает, что в недалёком будущем нечто подобное может произойти в «Укрзализныце», и в ряде других государственных предприятий. В таких делах, по его словам, всегда была важна коррупционная составляющая.

«Ты ставишь своего директора, вокруг предприятия появляется куча «прокладок», и всё продаётся очень дёшево. Продаётся этим «прокладкам», а они продают дальше – но уже по рыночным ценам. И этот процесс идёт десятилетиями. А сейчас пошла оптимизация этих потоков», - считает Юрий Романенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал возможные переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина в Ватикане .