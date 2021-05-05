Экономист Виктор Скаршевский в программе «Что дальше» на канале «Знай24» объяснил, почему у Юрия Витренко после нескольких попыток не получилось стать министром энергетики, а Герману Галущенко удалось возглавить Минэнерго с первого раза.

«Я всегда говорил, что эти назначения в министерства, а особенно в Министерство энергетики – это нахождение баланса. Только не энергетического баланса, а баланса между продавцами электроэнергии и покупателями электроэнергии. Получается, что Витренко не удовлетворял требования этого баланса, значит, он склонялся в какую-то одну из групп», - говорит эксперт.

Скаршевский добавил, что у Витренко также были политические амбиции, о которых он заявлял. А Галущенко – человек без политических амбиций.

По его мнению, должность главы «Нафтогаза» серьезнее и влиятельнее должности министра энергетики.

«Когда он работал в «Нафтогазе» перед своим увольнением, он судился с «Нафтогазом» и ему не выплачивали оставшуюся часть премии в размере около 4 млн долларов. Он уволился или уволили его – ему не выплачивали. Как только начали его продвигать на министра энергетики – то ему сразу же выплатили эту компенсацию. Сейчас он возвращается в «Нафтогаз» – опять будут многомилионные зарплаты, их же ж никто не отменял. Я думаю, что для самого Витренко это очень большой плюс. Потому что по большому-то счету министр энергетики… У него не так много рычагов управления этим же энергетическим рынком. Даже глава «Нафтогаза» – это серьезнее и влиятельнее, чем министр энергетики с точки зрения влияния как на рынок, ну и, естественно, конечно же, и по заработку в том числе», - резюмировал экономист.

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