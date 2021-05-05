Политолог Тарас Загородний не видит ничего плохого в том, что депутат от «Слуг народа» Евгений Шевченко посетил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. О причинах и следствиях этого шага он рассказывает в своем блоге «Тарас Загородний говорит» .

Он напомнил, что нардеп приехал в Минск и заявил, что всю жизнь мечтал познакомиться с Лукашенко, которого украинская власть не признала всенародно избранным президентом Беларуси.

Загородний отмечает: «На мой взгляд, шаг господина Шевченко не такой дурной, как кажется со стороны. Он своих взглядов никогда не менял, был на инаугурации Лукашенко. Думаю, что Шевченко – это признак того, что многие депутаты задумаются о том, есть ли жизнь после «Слуг народа» и задумаются над собственными политическими проектами».

Он напоминает, что Лукашенко пользуется большой популярностью в Украине.

«Около 20 – 25 процентов людей хорошо относятся к господину Лукашенко. Это патерналистский электорат, который симпатизирует тому, как господин Лукашенко управляет страной. Я не исключаю, что мы вскоре услышим о том, что господин Шевченко у нас подобные проекты будет возглавлять. Теперь он будет всем рассказывать, что решает вопросы для белорусов в Украине и в Беларуси – для украинцев».

Напомним, Бизяев заявил, что Беларуси выгодно быть прослойкой между Украиной и Россией.