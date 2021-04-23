Політичний оглядач, експерт Українського інституту політики Руслан Бізяєв у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» висловився про зустріч народного депутата від «Слуги народу» Євгена Шевченка з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську.

За його словами, нардеп не порушив закон про статус народного депутата. Формально він міг поїхати поговорити і з Лукашенком, і з президентом США Джо Байденом.

«Білорусь і Україна – це ж ключові торгово-економічні партнери. А після торішнього літньо-осіннього загострення ця ситуація заморожена. Білорусам дуже вигідно а) постачати сюди продукцію, б) бути прошарком між Україною і Росією», - сказав Бізяєв, додавши, що низка торгово-економічних угод між Україною і РФ йде через Білорусь.

У той же час експерт наголошує, що один депутат не може вирішити цю проблему.

«Один депутат зараз настільки знівельований в складі нинішнього скликання Верховної Ради, що він не може зробити приблизно нічого. Отже, це був певний сигнал. Залишилося з'ясувати, кого», - говорить він.

Бізяєв вважає, що в Офісі президента є люди, які зацікавлені в тому, щоб знизити напругу у відносинах з Білоруссю.

«Був певний сигнал – а давайте, Олександре Григоровичу (Лукашенко, - ред.), торгувати дружно. Час зараз важкий, нам і дизельне паливо треба, і ще дещо... Ось, власне, так я розглядаю візит Шевченка в Мінськ. Як певний посил і певний зондаж, не більше. Але рішення буде прийматися, звісно, не на рівні одного народного депутата», - резюмував оглядач.

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