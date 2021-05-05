Память жертв геноцида 1915 года армяне почитают 24 апреля. О признании массовой депортации и убийств представителей этого народа первым из американских президентов заявил Джо Байден.

В программе «Романенко. Беседы» Илия Куса, эксперт Украинского института будущего, объяснил, что это может негативно отразиться на отношениях США с Турцией.

«В 1915 году от 1 до 1,5 млн армян были убиты на территории бывшей Османской империи», - вспоминает гость программы. Прежде всего эти события касаются восточных земель Турции, но многих армян не только убивали, но и загоняли на другие территории этой империи. Они вынуждены были бежать в Сирийскую пустыню пешим ходом, это, собственно, и стало причиной присутствия армянского народа в Сирии.

Куса называет события тех времен «маршами смерти», которые пришлось испытать армянам и другим народам от нацистов в свое время. В то же время самой большой угрозой для армян, рассказывает он, были курдские разбойники, грабители и убийцы, которые могли напасть на пути к «маршам смерти».

«Руководители Османской империи искали во всех врагов, а в армянах они видели «5-ю колонну», - объясняет Куса. Но с появлением собственного государства армяне постоянно продвигают проблему этого геноцида на международную арену. Турция же со своей стороны не считает те события геноцидом и вообще называет другое количество жертв.

В то же время признание геноцида на международном уровне, отмечает эксперт, негативно отразится на репутации турецкого государства и отношении к нему мирового сообщества. Кроме этого, также будут иски семей пострадавших армян и соответственно придется выплачивать репарации. С другой стороны, имеем аналогичную ситуацию с Украиной: государство ставит требование признать Голодомор 1930-х годов геноцидом.

Комментирует Куса и признание геноцида армян 1915 года со стороны Джо Байдена. Прежде всего он отмечает, что это заявление не на юридическом уровне, ведь это не резолюция или законопроект; это исключительно политическое заявление. «Он впервые для всех президентов США употребил слово «геноцид», - отмечает эксперт. Так, если при предыдущих президентах США речь шла только о массовых убийствах, то определение этих событий со стороны Джо Байдена изменилось. Куса объясняет, что это отразилось на политической коммуникации.

Напоминаем, Куса рассказал, как признание Байденом геноцида армян повлияет на Украину.

Ранее Politeka сообщала о том, что подтолкнуло Турцию к геноциду армян.