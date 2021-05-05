Андрей Коболев теперь экс-глава Нефтегаза, он ушел в отставку 29 апреля, но его место не долго оставалось пустым, его занял Юрий Витренко. В своем блоге политолог Руслан Бортник объяснил, почему Коболева уволили.
«Коболев просидел полтора президента и 6 премьер-министров и выглядел «несбиваемым» на своей должности», - отмечает ведущий. Кроме этого, он акцентирует внимание на поддержке со стороны партнеров из США. Попутно Бортник вспоминает заявления правительства и о том, что Коболева уволить не позволяет наблюдательный совет. Тем не менее, многолетний руководитель Нефтегаза недавно стал экс-руководителем, следовательно, правительство нашло способ это сделать.
Бортник рассказывает детали увольнения Коболева. Сначала ликвидировали сам наблюдательный совет, что позволило и избавиться от Коболева в должности руководителя Нефтегаза. Затем уже наблюдательный совет вернули, но с другим руководителем.
«Власть говорит о том, что было необходимо перезагружать Нефтегаз, поскольку он отказался выполнять социальные функции», - сообщает политолог. Со своей стороны он обращает внимание на ту цену, которую установил Нефтегаз на газ за год, - 8 тысяч, что дороговато и для людей вообще, и для предпринимателей в частности.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Коболева уволили из «Нефтегаза».