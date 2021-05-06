Семья председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка переоформила уже вторую свою компанию на офшор "Юэреп Дистрибьюшн Групп Лтд" на Сейшельских островах в Индийском океане.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

«16 апреля уже вторая семейная компания этого «известного» топчиновника был перерегистрирован на офшор с Сейшельских островов. Конечным бенефициаром указан вновь гражданин Индии. На этот раз сделка касалась столичного ООО «Селла Групп», которое после перерегистрации сменило название на ООО «Бизнес КМА», - сообщил нардеп.

По информации Временной следственной комиссии, председателем которой является Наливайченко, эта компания до 16 апреля была зарегистрирована на невестку главы НРЕКП, а директором был его родной брат Артем Тарасюк. По его словам, компания специализируется на операциях с недвижимостью.

«Это уже вторая подозрительная схема ближайшего окружения Тарасюка с офшором на Сейшельских островах. Подчеркиваю: топчиновники не имеют права заниматься сомнительными операциями с офшорами. А те, что занимаются, являются коррупционерами», - сообщил Наливайченко.

По его словам, собранные ВСК данные переданы в Службу безопасности Украины и НАБУ.

"Призываем СБУ и НАБУ оперативно установить фактических владельцев сейшельского офшора. Общественная опасность этой сделки в том, что за этим коррупционным отмыванием денег могут стоять спецслужбы страны-агрессора. В таком случае, нечего удивляться, что руководитель НКРЕКП является главным лоббистом импорта российской-белорусской электроэнергии в Украину», - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, после назначения Валерия Тарасюка председателя НКРЕКП осенью 2019 года, его родной брат Артем получил в управление несколько компаний, которые занимались торговлей электрической энергией. Летом 2020 года НАЗК начали антикоррупционную проверку председателя комиссии на предмет конфликта интересов через энергетические компании его брата.

Весной 2021 года семья Тарасюка переоформила чистину семейного бизнеса на сейшельский офшор «Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд». Первой была переоформлена компания «Інтермідіарі Трейд», которую брат главы НКРЕКП основал 4 января 2021 года, на следующий день после начала импорта тока из России и Беларуси.