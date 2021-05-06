Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен в кратчайшие строки разобраться с импортом электрической энергии из России и Беларуси, из-за которого экономика потеряла 1 млрд грн.
Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб в эфире телеканала «Украина24».
«Я бы на месте РНБО, наверное, в первую очередь посмотрела бы на импорт российской и белорусской электроэнергии, который у нас продолжается. Сегодня, кстати, опять возобновили. Потому что наша экономика теряет деньги. Мы отдаем деньги сейчас в Россию и Беларусь, вместо того чтобы эти деньги отдавать нашим шахтерам и теплоэнергетикам, и атомщикам в том числе», - заявила Гриб, комментируя информацию СМИ о намерении СНБО провести заседание по коммунальным тарифам.
Она отметила, что 5 мая Украина вновь возобновила закупки российской электроэнергии транзитом через Беларусь.
Напомним, 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. 26 апреля проект закона передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
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Проект закона предоставляет НКРЭКУ полномочия аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным линиям электропередачи для импорта из России и Беларуси.
Ранее импорт тока из России и Беларуси критиковал президента Владимир Зеленский, однако закупку российско-белоруской электроэнергии публично защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк по время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года.