Для Украины тема национализма - это всегда эпатаж, что часто выливается в слухи и фейки в СМИ РФ. Но вопрос национализма для украинцев до сих пор не очень понятен, поэтому в своем блоге политолог Руслан Бортник прокомментировал аспекты, в которых это движение развивается в Украине.

Эксперт касается вопроса национализма во времена существования ОУН и УПА и отмечает, что это были довольно разные люди. Так, одни были проникнуты идеями украинской независимости и будущего, они не шли на сотрудничество с нацистами и получили амнистию от большевиков позже.

По его словам, были и такие, которые допускали соответствующее сотрудничество, шли на службу в нацистские части, рассчитывая на установление Нового порядка. А потому они даже способствовали притеснениям поляков и евреев на западноукраинских землях, а это был геноцид. Но нацисты здесь не задержались, пришлось искать спасения в национализме. «Эти люди не могут быть нашими героями», - говорит политолог о последних.

Бортник отмечает, что на Западной Украине большая часть членов правого подпольного движения, примерно 60%, получила амнистию по окончанию военных действий. «Большинство это действительно были абсолютно нормальные люди, которые стали жертвами глобальных политических процессов времен Второй мировой войны», - подчеркивает он. Следовательно эксперт делает вывод, что гордиться украинцам есть кем, но только не теми людьми, что сотрудничали с нацистами.

В то же время он обращает внимание на сами планы немцев по поводу Украины: не независимое государство, не народ, а земля как сокровищница ресурсов и территория для расселения самих немцев. «Об этом мы должны помнить, если мы не хотим, чтобы история прошлого стала для нас историей будущего», - подчеркивает ведущий. Иначе, по мнению Бортника, мировое сообщество не сможет смотреть на Украину не как на изгоя и государство, генерирующее неприемлемые для современного мира идеи.

Напоминаем, Бортник рассказал о значении для Украины марша в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве.

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