Карантинные меры, введенные из-за пандемии, сильно ударили по малому бизнесу, экономика же в целом упала в Украине на 4%. Но нет точных данных о состоянии теневого сектора, а это, кстати, чуть ли не половина всей украинской экономики.

Теневой сектор в этой ситуации вполне вероятно получил даже больше убытков, о чем подробнее рассказал Тарас Козак, экономист и финансист в программе «Субъективно с Яникой Мерило», прокомментировав и вообще нынешний уровень экономики в Украине.

Прежде всего гость программы заявляет, что нынешнее состояние экономики не настолько плохое, как этого можно было ожидать. С введением карантинных мероприятий в государстве действительно начали распространяться тревожные настроения относительно развала в Украине бизнеса и экономики в целом. «Было переживание, что в 2020 году экономика упадет более, чем на 10%», - напоминает он. Тем не менее, Козак отвергает эти опасения и утверждает, что худшие ожидания не оправдались.

Официальные данные говорят о падении экономики на 4%, кроме этого, не стоит забывать и о наличии теневого сектора в довольно больших масштабах. Козак подчеркивает, что это чуть ли не половина всей украинской экономики, 40-50%.

«Это не значит, что это черная экономика, это не значит, что это наркотики или проституция», - объясняет финансист. Теневой сектор государство не контролирует и не получает с него налоги. В пример он приводит банальные рестораны или выращивание сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, именно этот сектор экономики, по мнению эксперта, получил больше убытков в результате пандемии. Он объясняет, что потери официальной экономики - 4%, а малый бизнес не мог нормально предоставлять свои услуги из-за карантинных ограничений.

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