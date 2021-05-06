Довольно быстро сейчас проходят дипломатические встречи, в частности это касается визита в Украину Энтони Блинкена, госсекретаря США, вместе с Викторией Нуланд, его заместительницей по политическим вопросам

Почему так складывается, объяснил в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» Руслан Бизяев, политический обозреватель и эксперт Украинского института политики.

«Время сейчас вообще в геополитике бежит быстро», - отмечает гость программы. Он напоминает, что современному миру предстоит пережить много событий за короткий период времени. В частности, Бизяев говорит о встрече G7, за ней будет следовать разговор Байдена с Путиным, затем - с президентом Франции и премьером Британии. «Все эти события говорят о том, что дипломаты сейчас будут работать в усиленном режиме», - объясняет он и добавляет, что в принципе политика - это прежде всего о дипломатии.

Бизяев считает, что визит Блинкена косвенно касается встречи Зеленского с Путиным, которая может все же состоится. Оборачиваясь назад, политолог отмечает в принципе постоянное присутствие Соединенных Штатов и их влияния в Украине. В частности, он говорит еще об администрации Обамы и добавляет, что в те времена Байден занимал должность вице-президента, а помощницей госсекретаря по вопросам Евразии была все та же Нуланд. Так же попытки продвинуть свое присутствие и политику в Украине наблюдаются и во времена президентства Трампа. Но за те 4 года, говорит Бизяев, американцы скорее претерпели много потерь.

Итак, сейчас политика США в отношении Украины направлена ​​на восстановление былого влияния. «Но для этого им необходимо, чтобы Украина шла четко в фарватере американской политики», - объясняет Бизяев. Политолог также добавляет к этому пробританский курс, поскольку сегодня интересы обоих государств по Украине сходятся.

Напоминаем, Бортник объяснил цель поездки Блинкена в Украину.

Ранее Politeka сообщала о том, что Стариков низко оценил шансы встречи Зеленского с Путиным состояться.