Військовий експерт Олег Старіков у програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна не відбудеться.

«Жодної зустрічі президента Путіна з президентом Зеленським не буде – це перше. Президент Путін буде робити все можливе, щоб не зустрічатися з президентом Зеленським. Чому? Тому що він йому не рівня. Він вважає його вже нелегітимним – це дуже важливо. І третє – завдання президента Путіна вирішити питання на сході країни, саме вирішити питання в рамках Мінських угод, які підписав Петро Олексійович Порошенко... А завдання президента Зеленського – не вирішити питання, а розвести його, тобто зробити процес», - стверджує експерт.

Крім того, за його словами, глава МЗС РФ Сергій Лавров не спілкуватиметься з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, незважаючи на те, що МЗС України зайняло активну позицію.

«Зараз йде перекидання нібито м'яча – пінг-понг. Але реально це ні до чого не приведе. Завдання у двох країн абсолютно протилежні. Ще раз повторюю: Росія – Мінськ-2, а у президента Зеленського – заморозити конфлікт», - сказав Старіков.

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