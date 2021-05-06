Почему не удалось победить Афганистан военным путем и как афганский пример может пригодиться Украине? Об этом в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» рассказывает военный корреспондент и общественный деятель Роман Бочкала, который много лет работал в Афганистане

«Каждая страна, которая приходила туда с оружием, получала сопротивление не от Вооруженных Сил. Поэтому мы не слышали имен генералов, возглавлявших войска. Они получили дело с вооруженным народом, а победить народ невозможно – будь это афганский народ, вьетнамский народ или Северная Корея», - замечает он.

И в этом, действительно, огромный пример для Украины, говорит журналист.

«Мы об этом дискутировали и в СНБО, и на других площадках. Нам надо сейчас особое внимание уделять территориальной обороне. Не замалчивать этот вопрос, не бояться, потому что власть фактически боится раздать оружие. Не потому, что это неэффективное противодействие России. Здесь нет никакой дискуссии - конечно, это будет эффективно. А боится, что завтра эти люди с оружием придут к Администрации Президента», - делает вывод он.

Это единственное, что блокирует решение по этому вопросу, убежден военный журналист.

«Уже была куча разных законопроектов, сейчас фактически два. Надо принять один, внеся правки, и все же запустить полноценную систему территориальной обороны, которой сегодня в Украине не существует. Например, в Эстонии у каждого гражданина дома стоит опломбированный сейф с оружием. Им можно пользоваться строго по регламенту, во время официальных сборов и тому подобное. Есть и другие примеры», - информирует Бочкала.

Напомним, Украина срочно должна делать шаги для повышения собственной боеспособности - Билецкий.

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