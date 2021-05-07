Члены делегации США во время визита в Украину указывали на недопустимость продвижения российского импорта электроэнергии со стороны государственных органов власти, в частности НКРЭКУ

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Вопрос, который сегодня был четко озвучен государственным секретарем и членами его делегации, - это энергетика, сотрудничество в энергетике. Но сначала четко было указано: уберите российский лоббизм под названием Тарасюк, НКРЭКУ и т.д. вместе с коррупцией. Как вы можете?",- отметил Наливайченко в эфире телеканала «Украина24».

Нардеп отметил, что временная следственная комиссия парламента передала американской стороне материалы о коррупционных схемах руководства НКРЕКП и их роль в продвижении импорта тока из России и Беларуси.

«Мы передаем и американским партнерам в том числе все офшоры господина Тарасюка, который возглавляет НКРЭКУ. И эти офшоры обогащаются. Государственные энергетические компании Украины идут в миллиардные долги, зашли благодаря такой деятельности, а его офшоры и членов его семьи – миллионные прибыли. Это ничто иное, как топ-коррупция», - отметил Наливайченко.

Он подчеркнул, что правительство должно немедленно остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси и возобновить процесс интеграции в европейскую энергосистему.

«Это шанс для Украины, для украинской дипломатии, для украинского руководства. Как воспользоваться этим шансом? Первое и главное – остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси – раз. Второе - идти на европейский энергетический рынок, сбывать наше электричество, наш ток на европейский рынок. У нас есть такая возможность», - подчеркнул нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.