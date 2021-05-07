Власти Украины должны выполнять свои обязательства по обеспечению 100% уровня оплат за произведенную в стране зеленую электроэнергию, а не вводить новые налоги для отрасли в условиях многомиллиардных долгов перед инвесторами

Об этом говорится в обращении комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министра финансов Сергея Марченко, председателя комитета топлива и энергетики Верховной рады Андрею Герусу, председателю комитета ВР по вопросам налогов Даниилу Гетманцеву, а также председателю парламента Дмитрия Разумкова.

«По нашему глубокому убеждению введение дополнительных налогов на производство» зеленой» электроэнергии является нарушением закрепленных законодательных договоренностей между бизнесом и правительством", - говорится в заявлении.

По мнению организации, установление акцизного налога на продажу зеленой энергии в размере от 3,2 до 40% является прямым нарушением гарантий, которые предоставило правительство 10 июня 2020 года при заключении Меморандума по урегулированию проблемных вопросов в отрасли, положения которого позже были закреплены законодательно (Закон №810-IX).

"Предложенные Министерством финансов законодательные изменения, по предварительным расчетам, приведут к ежегодным налоговым расходам производителей из ВИЭ в размере 1,6 млрд грн, или 13,5 млрд грн до 2030 года, что прогнозируемо ухудшит экономическое состояние производителей», - подчеркивает ICC Ukraine.

Также отмечается, что государство не выполняет свои долговые обязательства. Невыплаченным остается долг 2020 года в размере 17,3 млрд грн, а также ни за один месяц текущего года платежи за произведенную энергию из возобновляемых источников не достигли показателя в 100%.

«Также обращаем ваше внимание на то, что невозможность пересмотра налогов в сторону увеличения для проектов ВИЭ с иностранными инвестициями закреплено и в статье 7 Закона Украины «О режиме иностранного инвестирования.

Таким образом, введение нового акциза дает основания производителям до подачи новых исков в международные арбитражи со стороны инвесторов в ВИЭ, среди которых немало иностранных компаний», - пояснили в ICC Ukraine.

Напомним, по данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии, пока предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, которая нарушила требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.

По информации партнерп киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще к 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на начало мая уровень расчетов перед инвесторами составляет 22%. Из 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство заплатило только 5 млрд грн.