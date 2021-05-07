Инициатива снизить акциз на табачные изделия является лоббистской, на этом заработают табачные компании, а украинцы будут терять здоровье. Об этом заявил директор Информцентра по проблемам алкоголя и наркотиков Константин Красовский.



"Это откровенная лоббистская правка. С чем оно было связано? Что с 1 января наконец выровняли акцизы для сигарет обычных и так называемых стиков для табачных изделий для электронного нагрева. То есть, не надо путать с электронными сигаретами, это разные вещи. Табачные изделия содержат табак, а электронные сигареты – только жидкость с никотином или без. И до того эти стики продавались такой ценой, что там 60% от цены – это было в прибыль производителей. И им это очень нравилось. А тут ввели акциз, сейчас с 1 января 29 гривен и на сигареты, и на стики. И здесь их доля уменьшилась, но все равно она почти вдвое больше чем для сигарет», - пояснил Красовский в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, производители этих табачных изделий не хотят терять прибыли, и пролоббировали внесение поправки, которой снижается акциз на эти изделия. Вследствие принятия этой поправки госбюджет недополучит значительную часть средств.



"Они попросили народного депутата Давида Арахамию, что-то ему объяснили, он перепутал некоторые цифры. И сейчас предлагает. Сейчас акциз на стики-это 29 гривен. Он предлагает его уменьшить до 20,50 гривны. То есть, на цену стиков это никак не повлияет. Просто так из каждой пачки эти 8,50 получает государственный бюджет, а так - будут получать производители этих сигарет», - подчеркнул Красовский.



Он также отметил, что вследствие такого решения украинцы начнут больше потреблять этих табачных изделий и будут терять свое здоровье.



«Это просто отдать деньги из государственного бюджета табачным компаниям, и приведет к тому, что люди будут больше употреблять этих изделий, и это будет опять-таки плохо для здоровья. Поэтому я надеюсь, что эта поправка не пройдет, потому что у нее нет ни фискального, ни медицинского, вообще никакого смысла», - заключил Красовский.



Напомним, в феврале Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председателем которого является Даниил Гетманцев, внес поправку в законопроект №4278 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)”, которой на 30% снижается акциз на сигареты для IQOS. По предварительным подсчетам, за эту норму госбюджет не досчитается минимум 3 миллиарда гривен.



Ранее экономический эксперт Олег Пендзин, комментируя это решение нардепов, заявил, что выборочное снижение налогов для отдельных отраслей – это лоббизм интересов конкретных компаний, который нарушает европейские договоренности Украины.