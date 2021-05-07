Намерение компании «Центрэнерго» и Фонда госимущества заставить государственные шахты продавать уголь по заниженной цене приведут к усилению шахтерских забастовок

Об этом заявил лидер независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

«Центрэнерго предлагает занизить цену еще на 350 гривен (до 1350 грн/т – прим.) . То есть, вся промышленность Украины работает на рыночных отношениях, где на все есть рыночная цена, а на уголь цена занижена на 500 грн. Забастовки на угольных предприятиях продолжаются уже две недели. Они будут усиливаться, если в ближайшее время не будет выплачиваться заработная плата», - заявил Волынец в эфире телеканала «Україна24».

По его словам, государственные шахты сегодня вынуждены продавать уголь по 1650 грн/т при рыночной цене более 2000 грн/т.

Еще большее снижение цены на государственный уголь приведет к остановке всей отрасли.

Напомним, себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 3200 грн/т.

Разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается за счет прямых дотаций из государственного бюджета. На 2021 год из-за заниженной цены продажи угля объем бюджетных дотаций вырастет до 7 млрд грн.

Задержки или нехватка дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгам за электроэнергию.

Напомним, законом О государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.