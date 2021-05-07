Политолог, журналист, переводчик и дипломат Максим Яли в эфире программы Юрия Романенко «Романенко Беседы» рассказал о том, как на самом деле Соединенные Штаты помогают Украине.
«Да, после аннексии Крыма они декларативно осуждали, подтверждали, вводили санкции против всяких там аксеновых и няш-маш. А потом началась военная агрессия на Донбассе – и пожалуйста, распишитесь, эмбарго на поставку вооружений! И российские партнеры их прекрасно поддержали. Так что воюйте одни, мы будем «ну-ну-ну!» пальчиком Кремлю махать, а сами с ними торговать, строить «Северный поток». А мы остаемся один на один», - рассуждает Яли.
При этом с каждым президентом противостоять требованиям любой администрации страны-партнера становится все сложней.
«Я имею в виду, когда Порошенко в 2016 году использовали, амбарные книги, лещенки и так далее», - рассуждает он.
Одновременно усугубляется политическая и экономическая несвобода государства Украина.
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
Сумская получила предложение руки и сердца от известного украинца: "Какая романтика!"
Авария унесла жизнь выдающегося украинца, дочь нуждается в помощи: детали трагедии
75-летняя мама Дженнифер Лопес ошеломила нестареющим видом рядом с внучкой и дочерью: "Три королевы"
Вылетевшая из "Холостяка" Юлия "Зайка" призналась, чем больна: "Начала прогрессировать атрофия..."
«Параллельно передают контроль над ключевыми корпорациями, увеличивается финансовая зависимость. И говорить о нашем суверенитете и территориальной целостности с каждым годом, благодаря такой «помощи» наших западных партнеров, становится все сложней. Она превращается в обыкновенную зависимость», - говорит Яли.
Следует кардинально менять экономические приоритеты.
«Я посмотрел статистику, мы чуть больше двух миллиардов за семь лет получили военной помощи от США. А Египет, как главный партнер вне НАТО, только за прошлый годи миллиард триста. А мы 250 миллионам каждый год радуемся, хотя у нас горячая фаза конфликта со вторым по военному потенциалу государством мира. Это абсолютный нонсенс. Но, с другой стороны, это показывает, как реально к нам относятся», - резюмирует Яли.
Напомним, Яли объяснил, что кредит от МВФ обойдется Украине дешевле, чем с внешних рынков.
Ранее Politeka сообщала, что Запад уже показал, что у российской агрессии будут последствия, - Яли.