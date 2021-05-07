Политолог, журналист, переводчик и дипломат Максим Яли в эфире программы Юрия Романенко «Романенко Беседы» рассказал о том, как на самом деле Соединенные Штаты помогают Украине.

«Да, после аннексии Крыма они декларативно осуждали, подтверждали, вводили санкции против всяких там аксеновых и няш-маш. А потом началась военная агрессия на Донбассе – и пожалуйста, распишитесь, эмбарго на поставку вооружений! И российские партнеры их прекрасно поддержали. Так что воюйте одни, мы будем «ну-ну-ну!» пальчиком Кремлю махать, а сами с ними торговать, строить «Северный поток». А мы остаемся один на один», - рассуждает Яли.

При этом с каждым президентом противостоять требованиям любой администрации страны-партнера становится все сложней.

«Я имею в виду, когда Порошенко в 2016 году использовали, амбарные книги, лещенки и так далее», - рассуждает он.

Одновременно усугубляется политическая и экономическая несвобода государства Украина.

«Параллельно передают контроль над ключевыми корпорациями, увеличивается финансовая зависимость. И говорить о нашем суверенитете и территориальной целостности с каждым годом, благодаря такой «помощи» наших западных партнеров, становится все сложней. Она превращается в обыкновенную зависимость», - говорит Яли.

Следует кардинально менять экономические приоритеты.

«Я посмотрел статистику, мы чуть больше двух миллиардов за семь лет получили военной помощи от США. А Египет, как главный партнер вне НАТО, только за прошлый годи миллиард триста. А мы 250 миллионам каждый год радуемся, хотя у нас горячая фаза конфликта со вторым по военному потенциалу государством мира. Это абсолютный нонсенс. Но, с другой стороны, это показывает, как реально к нам относятся», - резюмирует Яли.

Напомним, Яли объяснил, что кредит от МВФ обойдется Украине дешевле, чем с внешних рынков .