Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о настоящих планах Гитлера на Польшу и на какие условия должна была согласиться последняя, чтобы создать гарантии лояльного Берлину поведения в ходе западной кампании рейха

«Осенью 1938-весной 1939 года Гитлер вел последовательную политику, направленную на союз с Польшей. Даже в таком принципиальном для него вопросе, как еврейский. Зачем? Слово самому «бесноватому»: «Поначалу я хотел установить с Польшей приемлемые отношения, чтобы прежде всего повести борьбу против Запада», - говорит политолог, передает Politeka.net,

Гитлер хотел получить от Польши три «да», а именно, объясняет Бизяев, согласие на включение Данцига в состав Германии, согласие на строительство экстерриториальных авто- и железнодорожных магистралей через Польский коридор и присоединение Польши к Антикоминтерновскому пакту.

«Выполнением этих условий Польша должна была создать гарантии лояльного Берлину поведения в ходе западной кампании рейха. В этом случае часть ее территории и выход в Балтийское море оказывались бы под жестким контролем Вермахта, а присоединение к Антикоминтерновскому пакту не только лишало польскую политику даже видимости балансирования между ее соседями на востоке и западе, но и автоматически противопоставляло Варшаву Парижу и Лондону, военному поражению которых ей надлежало бы способствовать», - рассказал Бизяев.

Он отметил, что в итоге принятие перечисленных условий составляло основу немецкого плана, так называемого генерального урегулирования двусторонних отношений, изложенных Риббентропом в ходе беседы с послом Польши 24 октября 1938 года.

Напомним, Politeka сообщала, что Бизяев рассказал, как США будут контролировать расходы со своей финансовой помощи.

Ранее он также рассказал об утверждении концепции войны Гитлером.