Что должна сделать Украина, чтобы выйти из нынешней ситуации победителем?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

«На самом деле всё не так плохо, мы можем что-то сделать. Например, мы можем не только обороняться от российской пропаганды, но и перейти к наступательной контрпропаганде. Собственно, сейчас это уже делается. Есть два вида контрпропаганды: наступательная и оборонительная, и до сих пор Украина занимала в пропаганде чисто оборонительную позицию. Мы только отбивали какие-то российские вбросы. Сейчас мы можем наступать, и не только на своей территории – мы можем давать месседжи нашим европейским партнёрам. Мы можем потратить государственные деньги на лоббистов», - считает гость программы.

По его мнению, в этом нет ничего постыдного – так делают все страны. Израиль тратит деньги на своих лоббистов в США, Россия тратит на это около ста миллионов долларов – и это происходит совершенно официально.

«Лоббист – это человек, который устраивает для тебя встречи с нужными людьми. Например, с сенаторами, с конгрессменами. Они тебя выслушают, а дальше уже будут решать сами. Нужно донести свою повестку в головы американским топовым политикам. Израиль, например, так и делает», - рассказывает Борис Тизенгаузен.

Ранее, как сообщает Politeka , он объяснял разницу между репутациями в политике и в бизнесе.