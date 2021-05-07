Крымская платформа несет проактивную внешнюю политику и не дает Крыму уйти из информационного поля.

Об этом сказал политолог Борис Тизенгаузен в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“У нас сейчас потихонечку начинает формироваться проактивная внешняя политика. Про что я говорю - раньше мы сидели и ждали. Мы говорили: “У нас забрали Крым, на нас напала Россия, помогите нам, дайте нам больше оружия, больше всего”. А сами мы что делали в это время? Да, мы отстаивали в ПАСЕ свои интересы, насколько это можно было. Но вот и все. У Зеленского сейчас, несмотря на отсутствие опыта, у него немножечко другой подход”, - сказал Борис Тизенгаузен.

По его словам, та же Крымская платформа, которую придумали в Офисе Президента, является крутейшим проектом, который несет проактивную позицию.

“То есть, Крымская платформа - это штука, которая не дает Крыму уйти из информационного поля. Все, что мы говорим про Крымскую платформу - Эрдоган что-то сказал - получил санкции от России. То есть, каждый раз, когда присоединяется какой-то новый представитель другой страны к этой Крымской платформе - мы снова возвращаем Крым в информационное поле. Потому что задача России - говорите про Донбасс, но про Крым забудьте… Возвращаем Крым. Возвращение Крыма в инфополе - это больно для России. Это не физическое возвращение нам Крыма, но мы не даем забыть”, - добавил Тизенгаузен.

Он отметил, что если мы сами начинаем забывать, что Крым у нас отняли, то что говорить о европейских партнерах.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил о Крымской платформе, что она позволяет оставлять вопрос Крыма в медийной повестке.

Также Politeka сообщала, что по мнению эксперта, аннексия АР Крым должна стать международным вопросом.