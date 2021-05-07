В новом блоге политолога Виктора Тарана «Таран VLOG» командир роты батальона «Айдар» Игорь Лапин сообщил, что практически повторяются события 2014 года: сейчас на украинских границах выстроилось 150-ти тысячное войско в ожидании приказа наступать

Командир считает, что война 2014 и возможна сегодняшняя полномасштабная война будут иметь много различий, в частности по количеству потерь с обеих сторон. «Трудно давать экспертную оценку медицинским показаниям в бункере Путина, потому что там сумасшедшие побеждают на сегодняшний день», - отмечает он. Лапин подчеркивает, что в окружении президента России найдутся и опытные генералы, прошедшие войну и сформировавшие свою позицию, но не мало также и простых теоретиков.

В то же время Украина и Россия имеют разные ресурсы для ведения войны. Гость программы обращает внимание на геополитические, экономические и политические возможности обеих сторон, но результаты этого сравнения не в пользу Украины. Мол, это небо и земля.

Попутно Лапин вспоминает, какие проблемы возникли в украинской армии в 2014 году: добровольцы были, но не хватало ресурсов на их форму и питание, чтобы взять в армию. «Наши системы залпового огня "Град" в 2014 году я называл калеками, тянули одна другую на буксире с Волыни в Донецкую область», - вспоминает он. Аккумуляторов для танков также не хватало, их пришлось докупать волонтерам, хотя и те не все завелись.

«Мы имеем, конечно, две разные армии: прошлую и нынешнюю», - акцентирует командир на определенном прогрессе. Он объясняет, что в 2014 году против российской армии выступили просто люди с оружием, сейчас же есть полноценная армия. Он также обращает внимание на военную тактику и стратегию: на поле соотношение погибших обороняющихся и атакующих составляет 1 к 3 минимум, а в городе - 7 до 12. Если тогда боеспособный личный состав украинской армии составлял 6 тысяч человек и еще 3 тысячи добровольцев, то сейчас это больше, чем 400 тысяч. «А кроме участников боевых действий у нас еще есть люди, которые готовы защищать свое государство», - добавляет Лапин.

Но силы Российской Федерации, сообщает командир, составляют 700 тысяч, а потому рассчитывать на смертность 1 к 3 не стоит. В то же время в случае вторжения российских войск и развертывания полномасштабной войны речь уже не будет идти об АТО. «Со стороны РФ будет применим весь спектр вооружения не только на суше, а и на море», - добавляет он. Это будет, говорит Лапин, всенародная война.

Напоминаем, Лапин сообщил, что Россия полностью сделала переоснащение своего вооружения.

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