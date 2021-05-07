Украина не является частью треугольника с Россией и Соединенными Штатами Америки, а есть лишь точкой на прямой между ними.

Об этом сказала политолог Ирина Тиран в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24”.

Ирина Тиран отметила, что Украина не является важной стороной в отношениях с Россией и США.

“Мы там не треугольник, мы точечка на прямой между Россией и США. Я бы так сказала. Мячик такой… Президент США, Байден - сколько приглашений от Зеленского было на День Независимости Украины - он ничего не сказал. Он промолчал, проигнорировал. Могу предположить, что Украина слишком думает о себе много, в том плане, что думает, что американец утром встал и сразу подумал - а как там Украина?”, - сказала Тиран.

По ее словам, Украина сильно преувеличивает свою роль в мировом масштабе.

“О нас вспоминают, когда это выгодно - когда надо подразнить Россию. Или что-то в этом роде. Или поиграть мышцами на международной арене”, - подчеркнула политолог.

Она отметила, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин на встрече опять будут обсуждать вопросы Донбасса без Украины.

Как сообщала Politeka , журналист-международник отметил, что мы – суверенное государство, и Соединенные Штаты постоянно на этом делают акцент .