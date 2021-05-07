Концентрация войск РФ у границ Украины вызвала определенный всплеск дипломатической активности. Зеленский пытается договориться с Путиным о встрече.
Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар»заявил, что пока Путин не встретится с Байденом, никакой встречи Зеленского с Путиным не произойдет.
«На прошлой неделе президент Зеленский в своем видео-обращении предложил встретиться с Путиным в любой точке Донбасса, где идет война, и обговорить пути выхода и урегулирования конфликта. Естественно, это предложение было неприемлемым для главы Кремля», - отметил Яли.
По словам эксперта, через спикера Пескова Зеленскому передали, что он может приехать в Москву для обсуждения двухсторонних отношений, за исключением Крыма и Донбасса, что было ответным «троллингом» для Зеленского.
«Естественно, для него такой визит никакой целесообразности не представляет. Зеленский не дал президенту России оставить за собой последнее слово и предложил ему встретиться в Ватикане. Очевидно, что это тоже «троллинг» и никакой встречи не состоится», - подчеркнул Яли.
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Эксперт отметил, что Путин понял намек. Также, по словам Яли, пока Путин не встретится с Байденом на саммите, никакой встречи Зеленского с Путиным не произойдет.
Напомним, Politeka публиковала заявление Бортника, что Украинский вопрос будет одним из ключевых на встрече Путина и Байдена.
Ранее Politeka распространяла предположение Яли, что может состояться Минск-3.