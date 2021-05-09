Борьба с теневыми схемами позволит государству получить дополнительно 100 млрд грн, в то время как повышение налогов окажет негативное влияние на экономику

Об этом идет речь в материале РБК-Украина.

По мнению опрошенных РБК-Украина экспертов, инициатива власти усилить налоговую нагрузку на бизнес не приведет к ожидаемому увеличению доходов бюджета и может спровоцировать усиление кризиса в экономике. В то время как по оценке "Института социально-экономической трансформации", борьба с теневыми схемами, налоговыми скрутками, теневым оборотом земли, работой конвертационных центров совокупно может позволить пополнить казну на более 100 млрд гривен.

Кроме того, как отмечает издание власти следует активнее работать над привлечением займов как на внутреннем рынке, так и внешнем. Для этого нужно перезапустить программу сотрудничества с МВФ, выполнив взятые и уже просроченные обязательства.

«Среди основных причин, препятствующих пересмотру программы – разбалансированные судебная и антикоррупционная реформы, угроза независимости Нацбанка, возврат к нерыночным принципам ценообразования на газ, а также нерешенность проблемы задолженности ФГВФЛ перед Минфином и вопросы с дефицитом бюджета», - сообщает РБК-Украина.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.

В свою очередь депутат Алексей Устенко заявил, что для увеличения поступлений в госбюджет власти следует навести порядок с лицензиями на добычу полезных ископаемых, а не повышать налоги.