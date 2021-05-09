Ситуация, когда Анастасия Топольская, жена члена наблюдательного совета Укрзализныци Сергея Лещенко, едет в Москву на гастроли - недопустима, и должна быть расследована правоохранительными органами
Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко на своей странице в Фейсбук.
«Сейчас в соцсетях активно обсуждается сегодняшний «концерт» жены члена Наблюдательного совета государственной «Укрзализныци», бывшего народного депутата Сергея Лещенко, в ночном клубе в Москве. Это действительно безобразно и аморально, когда украинские артисты развлекают публику в Москве в то время, как Россия ведет кровопролитную войну против Украины», - написал нардеп.
В то же время он напомнил, что для жены Лещенко концерты в Москве уже давно стали нормой, как и визиты на аннексирован Россией Крым.
«По моим данным, Настя Топольська по несколько раз в год посещает оккупированный Россией Крым. В частности, 23 и 27 февраля 2019 года она пересекала пункт пропуска Чонгар. Повторная поездка в оккупированный Крым жены Лещенко состоялась 20-24 сентября 2019 года», - указал Наливайченко.
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Он выразил убеждение, что посещение Топольской временно оккупированной Россией территории Украины во время войны должны быть тщательно расследованы компетентными правоохранительными органами.
«Санкции за поддержку и размышление агрессора должны быть применены персонально, здесь и сейчас», - резюмировал нардеп.
Как стало известно, 8-9 мая Анастасія Топольська будет выступать в московском клубе «Мутабор». А в сети уже появились слухи, что в Москве она «проводит приятный отдых и встречается со многими интересными людьми».
Ранее Временная следственная комиссия по УЗ, которую создала Верховная рада признала неудовлетворительной работу Наблюдательного совета, членом которого является Сергей Лещенко. В свою очередь политик Борислав Береза обнародовал документы, согласно которым, кроме безумных зарплат, УЗ также более чем 5 млн грн потратила на перелеты и питание членов Наблюдательного совета. Также к услугам членов НР был пароход "волна", каждый рейс которого обходился компании в 600 тыс грн.
Напомним, Укрзализныця в 2020 году получила 11,9 млрд чистых убытков.