Украине не стоит рассчитывать на усиление давления США на Россию, пока НКРЭКУ открыто лоббирует закупку электрической энергии у страны-агрессора.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

«Как может НКРЕКП лоббировать закупку тока в России и финансировать агрессора в то время, как США активно противодействуют строительству “Северного потока – 2” и давят на европейских партнеров?! Уже второй миллиард гривен Украина платит за российское и белорусское электричество. Так быть не может!",- заявил Наливайченко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что пока Украина импортирует ток из России и Беларуси также под угрозой дальнейшее сотрудничество с США в сфере энергетики.

"Третий и чрезвычайно важный вопрос, который озвучила американская делегация: энергетика. Сотрудничество будет. Но сначала следует убрать российский лоббизм с энергосектора», - подчеркнул нардеп.

Наливайченко отметил, что в США хорошо проинформированы о коррупционных схемах НКРЭКУ, связанных с импортом российского тока.

"Соединенные Штаты знают больше, чем бы хотелось президенту Зеленскому. И украинской власти стоит это учитывать. Скрыть от союзников коррупционные и лоббистские схемы отнюдь не удастся!», - подытожил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.