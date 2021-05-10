Кабинет министров Украины пытается ввести новые налоги на производство «зеленой энергии», чтобы незаконно вытащить из инвесторов больше денег и не выполнять обязательства перед ними.

Об этом заявил управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко.

По его словам, правительство пока что сделало очень недостаточно для того, чтобы выполнить меморандум с отраслью. Уровень оплат "старого долга" 2020 года на 1 апреля должен был составлять 55%, а он составил лишь 20-21%.

"Я считаю, до тех пор, пока не стабилизирована ситуация на рынке с оплатами. Поэтому до того момента, пока правительство не стабилизирует ситуацию в отрасли с оплатами, с организацией оптимальной схемы, с обеспечением функционирования рынка. Потому что не бывает рынка с искусственным регулированием цен, которые в ручном режиме регулируются. Такого не бывает. Поэтому до момента, когда урегулируются все текущие проблемы, я думаю, что говорить о новых налогах и новых изменениях условий совсем неправильно и совсем некстати», - заявил Евтушенко.

"Есть хорошая шутка на такую тему. Для того, чтобы корова лучше доилась, ее надо больше доить, меньше кормить и приставить желательно револьвер к виску. Это напоминает мне нашу ситуацию...", - добавил он.

Евтушенко напомнил, что год назад во время подписания меморандума с правительством было достигнуто соглашение, что в Украине ретроспективно сокращаются зеленые тарифы, но правительство гарантирует оплаты и гарантирует стабилизационная оговорка в законодательстве, что условия больше ухудшаться не будут.

"Под этим поставил свою подпись премьер-министр. И потом парламент принял соответствующие законы. Соответственно все ответы ищем там. На сегодняшний момент не выполнено в полном объеме ни одной позиции, по которой правительство принимало обязательства. Они на сегодняшний день не выполнены. Поэтому о чем - то новом говорить вообще нет смысла», - подчеркнул инвестор.

Напомним, по данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии, пока предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, которая нарушила требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.

По информации партнерп киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще к 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на начало мая уровень расчетов перед инвесторами составляет 22%. Из 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство заплатило только 5 млрд грн.