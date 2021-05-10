Выступление Анастасии Топольской, жены члена наблюдательного совета УЗ Сергея Лещенко, в московском ночном клубе - это издевательство над украинцами, и этому должна быть дана не только моральная, но и правовая оценка

Такое убеждение выразил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Это не просто двойные стандарты, это просто издевательство над всеми нами. Господин Лещенко, как член Наблюдательного совета государственной Укрзализныци, получает сотни тысяч гривен зарплаты в месяц от украинских налогоплательщиков. То есть, от тех людей, чьих родных и близких убивают сегодня российские военные на востоке Украины. А в то же время его жена едет выступать там перед этими людьми. Возможно, там будут в Москве на концерте люди, которые воюют против нас, которые убивают украинцев. Это отношение какое-то совершенно кощунственное и к собственному народу, и к собственной страны и собственного достоинства. Поэтому для меня это абсолютно неприемлемо», - рассказал Гончаренко в эфире телеканала «Украина 24».

Нардеп выразил удивление тем фактом, что до сих пор отсутствует официальная позиция власти относительно этого вопиющего факта и ряда других скандалов, в которые попадал бывший нардеп Лещенко.

"На самом деле давно надо ставить вопрос, что ему не место в наблюдательном совете в Укрзализныце. Поэтому если бы это была история о частных лицах, то это их дело, наше дело было бы дать этому моральную оценку. Но это связано с огромными государственными компаниями, и поэтому является неприемлемым. Нужно принимать решение о выводе этого почетного "железнодорожника" из состава Наблюдательного совета, ведь он неизвестно чем занимается, кроме пиара действующей власти за наш с вами счет. Просто вывести его, и на этом поставить точку», - резюмировал нардеп.

Как известно, 8-9 мая Анастасія Топольська выступает в московском клубе «Мутабор»: в сети уже появились фото - и видеодоказательства. Сергей Лещенко поведение жены комментировать отказывается.

Ранее народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что, кроме посещения Москвы, Анастасія Топольська нарушал украинские законы и посещала оккупированный Россией Крым. Так, по его данным, 23 и 27 февраля 2019 года она пересекала пункт пропуска Чонгар. Повторная поездка в оккупированный Крым жены Лещенко состоялась 20-24 сентября 2019 года.

Напомним, временная следственная комиссия Верховной Рады по УЗ признала работу наблюдательного совета компании неудовлетворительной: Укрзализныця в 2020 году получила 11,9 млрд чистых убытков, что свидетельствует о неэффективности управления. Несмотря на убытки, члены Наблюдательного совета продолжали получать зарплаты в сотни тысяч гривен и пользоваться другими благами: так, по данным политика Борислава Березы, на перелеты на питание семерых человек было потрачено свыше 5 миллионов гривен.