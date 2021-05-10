Налог на идиотизм, или Волк в овечьей шкуре...

Об этом пишет "Гордон".



"Надо ввести налог на идиотов в соцсетях и наполнить за счет этого бюджет", – сказал руководитель комитета по налогам, небезызвестный Даниил Гетманцев.



Мол, пишут разную хрень, власть критикуют почем зря, некомпетентные, мол, и ничего не понимают...



Согласен с Даниилом. Не всем удалось окончить Трускавец, и не всем посчастливилось из свадебного тамады сразу в парламентарии. В общем, пошутил так пошутил, Даниил Александрович.



Что ж, у меня есть встречное предложение. Ввести налог на зарвавшихся идиотов во власти. Необразованных, циничных и охреневших от денег и вседозволенности. Вот тогда реально можно будет удвоить бюджет. Даже не борясь с коррупцией.



Кстати, справедливости ради могу сказать, что сам Гетманцев в эту категорию "необразованных идиотов" не попадает. Он-то как раз образован неплохо. И не идиот. Напротив, умный, хитрый, циничный и хорошо понимающий, как и где можно получать большие барыши на лоббизме отраслевых законопроектов, помогая различным финансовым группам продвигать свои интересы.



Такой себе интеллигентный и культурный. И почти застенчивый, как Александр Иванович Корейко. В общем, волк в овечьей шкуре. Но обо всем по порядку.



Именно наш герой, ратующий на всех эфирах за процветание страны и наполнение бюджета, пролоббировал через свой комитет снижение до 14% НДС для отдельных сельхозпроизводителей, что привело к потере в бюджете около 5 млрд в год. А еще к подорожанию хлеба и уничтожению конкурентной составляющей у отечественного производителя сельхозпродукции.



Для табачников Гетманцев и Ко решили уменьшить акциз на электронные сигареты, так полюбившиеся в ОП айкосики, что приведет к потерям в бюджете до 3 млрд в год. Зато от таких решений выиграет компания "Филип Моррис Украина" с годовой прибылью в 2,5 млрд. Как говорится, ничего личного. Исключительно бизнес.



Но это себе такое, мелочевка, как говорится. Главное детище – игровой бизнес. Почему? И какая связь заслуженного юриста Украины и игровиков? Рассказываю. Помните фразу незабвенного Михаэля Самуэльевича, который рассказывал Балаганову, кем был Паниковский до революции?



Так вот, господин Гетманцев "до революции", в смысле – до парламентской деятельности, был соучредителем и миноритарным акционером крупнейшей лотерейной компании МСЛ. Это самые известные лотереи, такие как "Лото Забава", "Спортлига", "Мегалот".



Он и сейчас имеет там свои корпоративные права. Так вот, именно глава комитета готовил нужный игровикам закон "О государственных лотереях в Украине". И именно Гетманцев участвовал в лоббировании льготных параметров налогообложения для казино. И скажите, что это не конфликт интересов и не политическая коррупция...



Но и это еще не все. Растаможивание евроблях, создание очередного фантома под вывеской Бюро экономической безопасности (вместо налоговой милиции). И конечно – введение обязательных кассовых аппаратов и других "покращень" для наших ФЛП, которые и так еле сводят концы с концами в связи с пандемией, экономическим кризисом и отсутствием помощи со стороны государства. Вот Гетманцев и решил "помочь". Предприниматели до сих пор протестуют и сражаются за свои права. Нашел, как говорится, когда фискализировать малый и микробизнес. Фискализатор, блин.



Ну и вишенка на торте. Законопроектами №5153, №5154, №5155 предлагается провести добровольное декларирование всех активов физических лиц. Мол, дорогие граждане, несите все нажитое в банки и заплатите еще 5% государству. Эта "гениальная" идея касается не только наличных денег, но и других активов, в частности квартир и другой недвижимости.



Казалось бы, что тут плохого в такой легализации наличных. Если бы не одно маленькое "но". Не верят люди государству и банкам. Помнят и 90-е, и кризис 2008-го, и то, как в 2015 году Лерочка Гонтарева с Порошенко положили более 100 банков. А ведь там были деньги украинцев, которые им никто не вернул. Не работает у нас государственная гарантия.



Кстати, глядя на декларации наших депутатов, министров и других представителей власти, понимаешь, что и они не собираются нести деньги в банк. Громадные суммы наличных, причем в иностранной валюте, у них под матрацем, вернее, в сейфах. Да и имущества и недвижимости по всему миру накуплено на нетрудовые доходы немало. И ничего, как говорится, спят спокойно. И богато.



Мы заглянули в декларацию самого Даниила Гетманцева. Думали, что он таки за державу беспокоится, за наполнение бюджета и т.д. Ага, щас, как говорят в Одессе. У него и его родственников сотни тысяч наличных долларов и евро, много недвижимости и земли. А еще корпоративные права на десяток разных компаний.



Нехорошо как-то получается. Сами хранят деньги под подушкой, а народ хотят заставить нести все в банк, чтобы покрыть как-то свою профнепригодность и тотальное разворовывание государственных активов. Только через таможню ежегодно утекает более $3 млрд, а топ-5 госпредприятий закончили 2020 год с убытком в 80 млрд грн. Вот и решили наши деятели за счет обычных людей покрыть эти дыры. Так и хочется спросить, а может вам еще и ключ от квартир дать, где деньги лежат?



Вот вам и двойные стандарты нашей власти. Вот вам и открытый цинизм нашего парламента и его лучших представителей. Вот вам и открытый лоббизм интересов частного бизнеса в ущерб государственным интересам. Главное – это прикрывать все это громкими лозунгами об интересах страны и наполнении бюджета.



В общем, вновь вспоминая Паниковского, отчетливо понимаешь, что наша власть по отношению к народу живет по принципу: Паниковский вас всех купит и продаст. Но уже дороже...



Как говорится, куй железо, не отходя от кассы.



Так что моя инициатива о введении налога на идиотизм во власти реально способна вывести Украину в лидеры Восточной Европы. И это как минимум...