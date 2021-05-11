Моя предыдущая статья "Черная археология-гуманитарный ковид Украины" стала предметом обсуждения в кругу историков, археологов и краеведов, однако не заинтересовала ни Верховную Раду, ни Министерство культуры, ни СНБО.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Вероятно, не знают они ни о том, что черная археология признана международными документами источником терроризма;

ни о том, что музеи России постоянно пополняются черными археологами из Украины, поэтому и не спешат ратифицировать Нікосійську конвенцию, которая заставит национальное законодательство ответственно бороться с этим модным злом относительно ограбления национального культурного наследия.

О масштабах этого гуманитарного бедствия свидетельствуют многочисленные публикации в Интернете, организация соответствующих экскурсий, продажа карт и підручниківв так называемых кладоискателей. (Часть из них публикую в этой статье).

Но самое печальное в этой истории, что черные копатели не только не скрывают своей незаконной деятельности, но и кичатся ею. А что? Когда сегодня среди владельцев коллекций черной археологии есть президенты, министры и народные депутаты, то почему какому-то депутату Броварской ОТГ от ЕС не пропагандировать себя как знаменитого скарбошукача в свободное время от проведения сессий в интересах Конституции и Законов Украины?!

Поэтому сейчас, когда властям и правоохранителям не до многочисленных отрядов с металлоискателями и экскаваторами на территории историко-культурных памятников, предлагаю нашим СМИ, научным институтам и вузам привлечь внимание к этому гуманитарному ковиду Украины и в конечном итоге заставить эту власть защищать национальные культурные сокровища от грабежа и продажи нашим олигархам или в Россию и другие страны мира.