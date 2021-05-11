Украина не может просить план действий по вступлению в НАТО и претендовать на присоединение к альянсу и одновременно наращивать закупку электроэнергии в страны-агрессора

Об этом заявил бывший глава Министерства иностранных дел (2003-2005 и 2010-2012), дипломат Константин Грищенко.

«Это действительно создает странное впечатление. Мы просим ПДЧ, мы просим НАТО, и вместе с тем забираем электроэнергию, будто нам не так уж и нужна. То есть, то определяться надо», - заявил дипломат в эфире телеканала«Украина24».

Он отметил, что поскольку в Украине и так профицит собственных генерирующих мощностей, ни экономического смысла в поставках из России и Беларуси нет.

«Если у нас есть излишки электроэнергии, вырабатываемой атомные электростанции в частности, достаточно (мощностей - прим.), Что в экономичный способ обеспечения энергобезопасности нашего государства, когда мы не разобрались с зеленой энергетикой и имеем теперь проблемы с нашими партнерами в Европе и по меньшей мере имеем иски к Украине ... Это уже этого достаточно для того, чтобы разобраться, нам нужен вообще импорт электроэнергии из России и Беларуси », - добавил Грищенко.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов в 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечений.