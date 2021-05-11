Оптовая цена электроэнергии во время действия формулы «Роттердам +» была на 28-39% ниже, чем после открытия полноценного рынка электроэнергии с 1 июля 2019

Об этом заявил бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

«Еще одна причина закрыть дело Роттердам: цена на рынке электроэнергии выше, чем при« Роттердам + ». Все расчеты и источники приведены. Достаточно тратить бюджетные средства на расследование дутой дела в угоду Коломойскому», - заявил Вовк.

По его расчетам, в национальной валюте оптовые цены после отмены «Роттердам +» выросли на 38% - с 106,7 до 147,4 коп. / КВт.ч, а в долларах - на 29%.

Напомним, формула «Роттердам +» была введена НКРЕКП в марте 2016 и действовала до июля 2019 года. Она определяла объективную рыночную цену на уголь на основании международных котировок по аналогии с природным газом и бензином. Формула действовала до внедрения в Украине рынка электрической энергии.

С марта 2017 по август 2020 НАБУ проводило расследование в отношении формулы, по результатам которого было установлено от нее никаких убытков. Напротив более 10 украинских государственных и международных экспертиз институты подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы «Роттердам +».

Прокуратура уже трижды закрывала дело «Роттердам +» из-за отсутствия доказательств, что было подтверждено Высшим антикоррупционным судом и Офисом генерального прокурора. Однако 16 апреля очередное решение о закрытии дела было отменено и дело приостановлено на неопределенный срок.