За последнюю неделю в Украине произошло много интересных политических и экономических событий. Политолог Руслан Бортник в своем блоге подвел политические итоги недели.

«Сразу несколько компаний показывают, что президент и его партия продолжают лидировать, ОПЗЖ – продолжают деградировать и постепенно подтягивается Петр Порошенко, но система в целом находится на «минималках», - отметил Бортник.

По словам эксперта, также был обнародован прогноз Национального банка, что при негативном сценарии развития экономики в ближайшие 5 лет гривна может достичь курса 38.

«Также обратите внимание, как бросились Арахамия и правительство быстро делать заявки об удовлетворении требований МВФ, и скорее всего до конца этого парламентского сезона парламент уже будет работать по требованиям МВФ», - подчеркнул Бортник.

По мнению Бортника, с середины июля украинский парламент будет работать по установкам от МВФ, ведь Украине нужен кредит, так как бюджет имеет огромные дыры.

Напомним, для Politeka Бортник объяснил, зачем Блинкен прилетел в Киев.

Ранее Politeka публиковала заявление Бортника, что другой возможный подход – прямой договор между Украиной и Россией об урегулировании конфликта.